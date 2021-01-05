Словно декорации для кино: в сети показали заброшенные места Алчевского меткомбината

В одной из социальных сетей в группе “Алчевск Заброшенный” появились печальные фото из Алчевского металлургического комбината.

“ДЮМО, он же КМЗ, он же АМК, он же ВТС филиал №12… Алчевский металлургический комбинат, наш градообразующий гигант, сегодня переживает не лучшие времена.

Предлагаем вам прогуляться по метзаводу, заглянув в его самые потаённые закоулки и ощутить непередаваемый тлен индустриальной атмосферы. Очень хочется верить, что наш завод воспрянет духом и возродит свою былую мощь”, – сказано в сообщении.

Жители Алчевска в комментариях пишут, что многие показанные на фото цеха уже очень давно не работают и стоят разрушенными. Однако отмечают, что с “нынешними хозяевами” и то, что осталось, скоро будет выглядеть не лучше.