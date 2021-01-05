Жительница Луганщины вышивает бисером удивительные картины и иконы. ВИДЕО

57-летняя Мария Кондратюк вышивает иконы, картины, рубашки и елочные украшения крестиком и бисером. Живет женщина в поселке Мирная Долина Луганской области.

Об этом сообщает в сюжете Суспільне.

Мария заведующая городским домом культуры. В свободное от работы время вышивает крестиком и бисером и участвует в городских и областных выставках хенд-мейда. Родилась женщина в Закарпатье, в поселке Косовская поляна.

“Мы вышивали ковры дома. Нам давали нити, краски, ткань – все, и мы вышивали. Я помогала маме, она меня учила. И, я так думаю, что с тех пор у меня привилось это все. Вязание, плетение, я могу прясть. Мы держали дома овец специально для шерсти натуральной, пряли, пряли … Плели там изделия всякие шерстяные “, – рассказала мастерица Мария Кондратюк.

Икону “Тайная вечеря” женщина вышила бисером. Использовала 46 оттенков серого цвета. По словам Марии, такую ​​же икону, но в других цветах она передала Владимирскому собору в Киеве.

В активе Марии – вышитые платья, молодежные и детские вышиванки, свадебные полотенца. Делает бабочек из бисера, каждый такой существует в природе. Сейчас Мария вышивает бисером елочные украшения.

Мастер рассказала, что за вышивкой отдыхает и успокаивается. От такой работы получает удовольствие.

“Я отвлекаюсь от всех бед, невзгод, может, там что-то где-то болит, то где-то тревожит, я когда беру в руки вышивку – я думаю только о ней, я этим живу, радуюсь, вдохновляюсь. Я люблю свою Украину”, – рассказала Мария Кондратюк .

На одну работу Мария тратит от 1 дня до полугода. Сейчас женщина готовится к областной выставке хенд-мейда. Часть работ она уже туда послала.