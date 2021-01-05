Готов дать показания: экс-сотрудник КГБ Беларуси выступил с громким заявлением по делу Шеремета

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал тайные переговоры силовиков Беларуси об убийстве Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства журналиста.

Как сообщает “Суспільне”, бывший сотрудник спецподразделения “Алмаз” МВД Беларуси в декабре 2020 года передал соответствующие доказательства украинским правоохранителям и журналистам.

“Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи примерно в декабре“, – заявил Макар.

Он добавил, что с ним уже связывались представители украинских спецслужб, но официальный допрос не проводился. Бывший сотрудник белорусского спецназа заверил, что даст показания, как только украинская сторона будет готова.

Макар рассказал, что главу КГБ Вадима Зайцева в 2008-2012 годах записывал один из его подчиненных. Сейчас он, как и сам Макар, находится в одной из стран Евросоюза.

На пленках, которые Макар получил в 2012 году, звучало имя Олега Алкаева, который был начальником Минского СИЗО, где приводили в исполнение смертные приговоры.

Известно, что в 2001 году Алкаев уехал из Беларуси и опубликовал книгу о казнях и внесудебных расправах в СИЗО Минска. В 2007 году ее издал Павел Шеремет.

По словам Макара, он передал пленки спецслужбам США. Он пояснил, что не мог раньше обнародовать пленки из-за угрозы его жизни.

“Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена… Эту запись я публиковал потому, что в этом году после выборов президента Беларуси в моей родной стране произошло то, о чем я даже не мог подумать. Я вижу, как народ восстал против этого диктаторского режима“, – сказал Макар.

О том, что главным выгодоприобретателем публикации скандальных “пленок” может являться Кремль, читайте в материале “источника”: Рука Москвы на белорусском следе: кому выгоден новый поворот в “деле Шеремета”.