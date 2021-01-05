Людей призывают не выходить из дома: Британия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса

В Великобритании в полночь 5 января, из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19 и большого количества заболевших, начался жесткий национальный локдаун.

Об этом сообщает BBC.

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предстоящие недели будут “самыми тяжелыми”. Вместе с тем премьер добавил, что, по его мнению, страна вступает в “последнюю фазу борьбы”.

Так, 4 января в стране было зарегистрировано более 50 тысяч новых случаев COVID. Показатели не опускаются ниже этой отметки уже седьмой день подряд.

С 5 января британцам запрещено покидать свои дома за исключением серьезных причин. Исключение сделано для получения медпомощи, покупки продуктов питания, физических упражнений и работы для тех, кто не может делать это из дома.

Все школы и колледжи переходят на дистанционное обучение как минимум до февраля. Летние экзамены отменяются. Детские сады продолжат работать.

Рестораны работают в режиме доставки еды, но алкоголь навынос будет запрещен.

Открытые спортивные площадки будут закрыты, любительские командные виды спорта — под запретом.

Разрешено встречаться с одним человеком из другой семьи для прогулок на свежем воздухе.

Джонсон заявил о введении локдауна после того, как главные медицинские работники Великобритании рекомендовали повысить уровень угрозы до пятого – это самый высокий уровень.

Они заявили, что существует угроза “существенного риска перегрузки медицинской системы” в нескольких районах в течение ближайшего 21 дня.

Как сообщал “источник”, в Украине с 8 по 24 января будут действовать ужесточенные правила карантина.