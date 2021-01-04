Умер бывший народный депутат Украины

Умер народный депутат Украины 1-го созыва, глава Одесской области в 80-90-х годах Анатолий Бутенко.

Об этом сообщает сайт Одесской ОГА.

Анатолий Бутенко начал свой трудовой путь в 17 лет рабочим литейно-механического завода, работал технологом Одесского завода радиально-сверлильных станков, главным инженером Одесского ремонтно-механического завода.

Позднее он занимал должности первого заместителя председателя, председателя исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депутатов. В 1990 году Анатолий Бутенко стал народным депутатом Украины 1-го созыва.

“Это была чрезвычайно ответственная миссия – участвовать в создании и принятии фундаментальных для создания украинского государства документов – Декларации о государственном суверенитете Украины, Акта провозглашения независимости и тому подобное. К тому же, Бутенко входил в состав Комиссии Верховной Рады по вопросам обороны и государственной безопасности“, – сказано в некрологе.

Бутенко активно занимался научно-исследовательской деятельностью, разрабатывал направление по экономике и управлению предприятиями, получил степень доктора экономических наук. В последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

Бутенко был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и “Знак Почета”, а также Почетным званием “Заслуженный деятель науки и техники Украины”.

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