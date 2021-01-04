Конкурс “Вики любит памятники 2020”: названо лучшее фото Луганской области

“Вики любит памятники” – ежегодный международный фотоконкурс, который проходит осенью. Участники конкурса фотографируют исторические памятники и объекты культурного наследия в своем регионе и загружают их в Викихранилище. Впервые конкурс был проведен в Нидерландах в 2010 году. Украина присоединилась к нему в 2012 году.

“Вики любит памятники 2020” проходил в нашей стране с 1 по 30 сентября. Кстати, в течение конкурса именно Украина загрузила в Викихранилище больше всего фотографий в мире – более 47 тысяч!

На странице “Вікі любить пам’ятки / Wiki Loves Monuments Ukraine” в ФБ стали известные лучшие фотографии по областям. В частности, лучшим фотоснимком в Луганской области признана невероятная фотография «японского» манежа Деркульского конного завода, основанного в 1765 году, что в селе Даниловка Беловодского района. Снимок сделал Михаил Кулешов.

Надежда Лиштва, член жюри и архитектор, описала свои впечатления от фото так: “Это самое интересное фото Луганщины за последние годы. Есть незначительные замечания по качеству снимка, но это больше касается плохого освещения помещения. Фото атмосферное, живое и показывает уникальную аутентичную конструкцию конного манежа”.

Список достопримечательностей Луганщины составляет 1025 объектов. Из них только 371 памятник имеет свои фото на Викихранилище. В этом году 14 участников подали 149 фото 96 объектов Луганской области.