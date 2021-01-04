За минувшие сутки на Луганщине выявили 12 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 12 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – три, Рубежное – шесть, Новоайдарский район – одно, Сватовский – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 020 человек.

Из них выздоровели – 7778 (две за последние сутки); лечатся – 2932 (412 – стационарно, 2520 – амбулаторно).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 310 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,4%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 января (09:00) в Украине 1078251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 18 297 – летальных, 733558 человек выздоровели. Всего проведено 5621024 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4158 новых случаев; летальных – 73; осуществлено 13128 тестирований; выздоровели 4693 человека.