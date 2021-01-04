По упрощенной процедуре еще 43 семьи получили компенсацию за разрушенное жилье в результате пожаров на Луганщине

Эти выплаты 43 семьям по 300 000 гривен каждой за полностью разрушенное жилье осуществлены военно-гражданской администрацией г. Северодонецк после того, как правительство в минувший понедельник упростило процедуру получения средств.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, что 28 декабря внесены изменения в пункт 1 распоряжения Кабмина от 13 октября 2020 № 1269.

Это упростило процедуру получения помощи пострадавшим от пожаров жителям Луганщины, а именно лицам, которые были владельцами полностью разрушенных жилых домов, что подтверждается документами о наличии у пострадавших права собственности на соответствующие дома на момент чрезвычайной ситуации, или их наследникам, проживающих в соответствующих домах на момент чрезвычайной ситуации, что подтверждается справкой нотариуса о заведении наследственного дела и установления круга наследников, принявших наследство, и документами о месте жительства наследников, – 300 тыс. гривен в расчете за один полностью разрушенный жилой дом.

Поэтому, 43 наследникам по состоянию на 28 декабря предоставлена ​​соответствующая денежная помощь.

В общем после июльских пожаров в Новоайдарском районе выплачено более 20 млн гривен денежной помощи.

Более 125 млн выдано жителям области, пострадавшим от пожаров, произошедших в сентябре-октябре.

Кроме того, распоряжением председателя облгосадминистрации создана комиссия по изучению ситуации по невыплате помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области.

По итогам первого заседания, в частности, облгосадминистрацией проведена проверка соблюдения законности в случаях отказов соответствующих комиссий по оказанию материальной денежной помощи населению, пострадавшему в результате пожаров.

Также будет проверено правомерность выданных медицинских справок, согласно которым были определены лица, как получившие травмы на пожарах в июле, сентябре-октябре 2020 года.

Органам власти на местах, а именно в Северодонецке, Лисичанске, Новоайдарском, Станично-Луганском, Попаснянском районах, необходимо предоставить обстоятельную информацию по каждому домохозяйству, которое было уничтожено или повреждено на пожарах в июле, сентябре-октябре 2020 года и по которым по состоянию на 31 декабря не были произведены выплаты, и соответствующую информацию по погибшим и пострадавшим лицам, по которым не проведены выплаты.