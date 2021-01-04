Украину накроет циклон Ahmet: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега

В ближайшие дни Украина будет находиться под влиянием циклона Ahmet, который во вторник, 5 января, подойдет к Украине с юго-западной стороны и принесет дожди с мокрым снегом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки 5 января прогнозируются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

“Будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к низшим значениям возможен местами мокрый снег. Где именно “местами”, сама атмосфера уже запуталась, не говоря о синоптиках и остальных гражданах. Учитывая, что пока температура воздуха особенно снижаться не хочет, поэтому у дождя будет гораздо больше шансов, чем у снега”, – написала Диденко.

Во вторник, 5 января, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 + 5 градусов, на востоке – 0 +3 градуса, в западной части и на юге + 4 + 9 градусов. Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве во вторник, 5 января, ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь или мокрый снег. Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

“На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланке-Василию”, – добавила синоптик.

Как сообщал “источник”, в январе 2021 года в Украине ожидаются два коротких периода похолодания, а в феврале будет теплее, чем в предыдущем месяце.