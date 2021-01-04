Какой будет погода в Луганской области в ближайшие дни

Сегодня, 4 января, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 5-8 января 2021

05.01 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

06.01 Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

07.01 Облачно. Небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

08.01 Облачно. Мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.