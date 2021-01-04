Федерация хоккея Украины: На Луганщине появится новая ледовая арена

В Северодонецке построят новый Дворец спорта с ледовой площадкой. По состоянию на 18 декабря 2020 года военно-гражданская администрация города Северодонецк Луганской области утвердила выделение земельного участка, площадь которой составляет 1,0619 га, для строительства спортивного сооружения с искусственным льдом. Будущая ледовая арена будет находиться в 73-м микрорайоне населенного пункта.

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Украины.

Сейчас объявлен тендер на реализацию проекта. Планируется, что в будущем арена будет стационарной. На ее базе будет функционировать ДЮСШ по хоккею с шайбой и по фигурному катанию. Также во внетренировочное время льдом смогут пользоваться посетители спортивного объекта для свободного катания.

Напомним, что в августе 2020 года почетный президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин провел рабочую встречу с главой Луганской области Сергеем Гайдаем, а также с главой обособленного подразделения ФХУ в Луганской области Игорем Едапиным и главой департамента культуры и спорта Луганской облгосадминистрации Антоном Волоховым.

По результатам сотрудничества удалось договориться с местными властями о создании нового Дворца спорта в Луганской области и выделение на это соответствующих средств. Реализация проекта должен стать толчком для популяризации хоккея в регионе и спорта в целом.

Отметим, что ранее в Северодонецке функционировал Дворец спорта, где базировался местный «Химик». Последний раз команда выступала в национальном первенстве в сезоне 2003/2004, после чего арена вышла из строя, а позже перешла в частную собственность.

В 2013 году в Луганске была возведена другая ледовая площадка в рамках программы «Хоккейная Украина», однако на данный момент она находится на неподконтрольной украинскому правительству территории. Поэтому новый Дворец спорта станет первым спортивным сооружением с искусственным льдом за последние семь лет и даст толчок возрождению хоккея на Луганщине.