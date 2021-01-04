Из-за COVID-19 временно приостановил работу Станично-Луганский районный отдел ГМС

С целью принятия действий при изменении эпидемической ситуации и в связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников Станично-Луганского районного отдела Миграционная служба Луганской области сообщает о временном приостановлении работы Станично-Луганского районного отдела с 4 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Консультацию по вопросам предоставления административных услуг Станично-Луганского районного отдела можно получить по телефону горячей линии Миграционной службы Луганской области (097) 315-85-81.



Административные услуги по оформлению документов, устанавливающих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Украины на период действия карантина можно получить в любом территориальном подразделении Миграционной службы по всей территории Украины.



О возобновлении работы Станично-Луганского районного отдела будет дополнительно сообщено.