Требовал пересчитать голоса в свою пользу: в США обнародовали скандальный разговор Трампа

Президент США Дональд Трамп, который ранее помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта, 2 января провел телефонный разговор с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, во время которого требовал провести пересчет голосов на выборах президента и найти нужное для его победы количество голосов.

Об этом сообщает издание The Washington Post, которое опубликовало аудиозапись разговора Трампа и Раффенспергера.

Так, Трамп сначала хвалил руководителя штата, а затем начал ему угрожать уголовной ответственностью.

По словам действующего президента США, он уверен, что победил в Джорджии, но ему необходимо найти 11 780 голосов, которых ему не хватает для победы.

“Все, что я хочу сделать: я просто хочу найти 11 780 голосов”, – заявил Трамп.

Трамп убежден, что эти бюллетени с голосами поддержки якобы были, но потом их уничтожили. Это, по словам Трампа, может стать поводом для уголовной ответственности.

“Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить это. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана”, – заявил Трамп.

Трамп напомнил Раффенспергеру, что тот является республиканцем и поэтому должен делать некоторые действия для победы своих однопартийцев.

Как сообщал “источник”, коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в стране – он набрал 302 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы.