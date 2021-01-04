В Украине будет действовать жесткий карантин с 8 января: что под запретом

После новогодних и рождественских праздников, с 8 по 24 января, в Украине будет введен жесткий карантин.

“источник” рассказывает, какие ограничения будут действовать в стране в этот период.

Будет под запретом:

Работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка).

Прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.).

Работа других развлекательных учреждениях.

Проведения культурных массовых мероприятий.

Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий.

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Будет разрешена работа:

Магазинов (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи).

Заправок (без зон питания).

Банков, других финучреждений.

Аптек

Ветеринарных клиник

Отелей

Почты

Общественного транспорта

Метро будет работать в обычном режиме, а наземный транспорт с ограничениями по количеству сидячих мест.

Салоны красоты будут принимать клиентов только по предварительной записи, чтобы избежать возникновения очереди.

Кроме того, Кабинет министров рекомендовал организациям с 11 по 21 января установить дистанционный режим работы для сотрудников.

Как будут работать школы и детские сады

С 8 по 24 января ученики не будут посещать школы. Кабмин рекомендовал объявить каникулы, а там, где они закончатся, – перевести школьников на дистанционную форму обучения.

При этом садики продолжат работу, от них будут требовать соблюдения необходимых карантинных правил.

Как будет осуществляться авиасообщение

Локдаун не коснется работы авиационного транспорта на внутренних рейсах. Также не будет ограничено международное авиасообщение.

Однако тем, кто планирует путешествие за границу, необходимо проверить условия въезда и выезда для граждан Украины в конкретную страну, так как ряд стран закрыты на карантин.

Как сообщал “источник”, инфекционист Вадим Аристов не исключает, что январский локдаун могут продлить после 24 января, поскольку три недели недостаточно для борьбы с коронавирусом.