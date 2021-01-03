В Украине изменили правила вызова “скорой”: что нужно знать и к кому не приедут медики

С первого дня 2021 года в Украине начали действовать новые правила вызова скорой медицинской помощи. Теперь вызовы делятся на критические, экстренные, не экстренные и непрофильные.

О том, как теперь “скорая” будет приезжать на вызовы, рассказывается в материале “источника”.

К критическим вызовам относится, например, остановка дыхания, массивная кровопотеря, поражение током, интоксикация и отравление. На такие случаи, согласно обновленным нормативам, бригада обязана прибыть в течение 10 минут. При этом, разграничение город-село уже не будет действовать: на любой критический вызов в любом населенном пункте страны скорая должна приехать в течение 10 минут. С одной стороны, это конечно же позитив, но есть одно существенное “но”.

Как и раньше, по причине сложных метеорологических условий или плохих дорог, “скорая” имеет право опоздать. Но не на 10 минут, а… на сколько угодно. Хоть на сутки! Дело в том, что точного время задержки в новых правилах не прописано. Главное, чтобы таких задержек было не более 25% от всего количества вызовов.

На экстренные вызовы (инсульт, нарушение дыхания, кровотечение) “скорая” должна приехать в течение 20 минут. Но опять же, нарушить этот норматив можно, и опять же, на неопределенное время. Главное, чтобы процент задержек по экстренным вызовам не превышал 15%.

Что касается не экстренных вызовов, если у диспетчера нет возможности “отфутболить” пациента на первичку, то к больному должна выехать бригада “скорой”, но в течение какого времени – неизвестно. Правительство убрало норматив в один час в новой редакции постановления.

Ну и наконец непрофильные вызовы. Тут все просто: если состояние пациента “не является неотложным и не требует оценки состояния здоровья на месте”, бригада скорой помощи к такому больному не приедет вообще. Максимум, на что может рассчитывать пациент – удаленную консультацию диспетчера.

Детальнее читайте в материале “источника”: Скорая будет приезжать к украинцам по новому: но есть две проблемы.