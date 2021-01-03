Экономия средств на жизни людей: что не так с новыми правилами вызова скорой в Украине

С 1 января 2021 года в Украине начали действовать новые правила вызова скорой медицинской помощи. Однако это может обернуться существенными проблемами для украинцев.

Об этом говорится в материале “источника”.

Во-первых, бригада будет иметь право опоздать на неопределенное время.

“В таком случае возникает вопрос – что мы создаем? Чем тогда скорая помощь будет отличаться от неотложной помощи или от семейного врача, который придет завтра? Это систематическая экономия средств на жизни людей“, – говорит зампредседателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Во-вторых, несмотря на то, что соблюдение нормативов строго контролируется, очевидно, что опоздания будут происходить гораздо чаще, чем в 25% случаев по критическим вызовам, и в 15% случаев по вызовам экстренным, как прописано в них.

Так, например, в июле замминистра здравоохранения Ирина Садовяк констатировала, что из 6,8 миллионов вызовов, 4,7 миллионов являются несвоевременными. То есть бригады опаздывают примерно в 67% случаев.

По словам медиков, чтобы нормативы действительно выполнялись, и скорая помощь оправдывала свое название, необходимо решить две ключевые проблемы: непрофильные вызовы и дефицит кадров. Непрофильные вызовы, действительно, настоящий бич скорой.

“Около 75% на скорой это непрофильные вызовы. Есть ситуация, когда человека, например, подстрелили или подрезали, или кого-то сбил автомобиль. Человеку нужна немедленная медицинская помощь. А все бригады заняты тем, что ездят по стареньким бабушкам и выковыривают им таблетки из упаковок“, – описал ситуацию врач скорой помощи из Запорожья Сергей Баранник.

В Европе эта проблема решается выставлением счетов пациентам за непрофильные вызовы. Очевидно, что в украинских реалиях никто в правительстве не пойдет на такой шаг.

Еще более остро стоит проблема дефицита кадров.

“Водители за эти копейки работать не хотят (зарплата водителя скорой около 5,5 тысяч гривен, – “источник”). У нас некому работать. На подстанции должно быть 8-9 бригад из расчета 1 бригада на 10 тысяч населения. Но к этому нормативу никто же не приходит. Работает в среднем на линии 5-6 бригад. Несоответствие между ресурсами и спросом населения. Водителей нет, медработников нет. Бывает и такое, что нет кому работать: стоит машина и все, а бригады к ней просто нет“, – добавил Баранник.

Таким образом, без решения Кабмином этих проблем, новые нормативы так и останутся записью на бумаге и скорые будут работать в таком же режиме, как и в 2020 году.

“В реальности ничего не изменится. Ни один руководитель не захочет, чтобы у него появилась куча проблем и жалоб от населения“, – резюмировал Сергей Баранник.

Детальнее читайте в материале “источника”: Скорая будет приезжать к украинцам по новому: но есть две проблемы.