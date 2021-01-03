Названы страны, в которых активнее всего идет вакцинация от коронавируса

В то время, как Украина только ожидает поставок вакцин от коронавируса, в мире вакцинация уже активно осуществляется. По состоянию на воскресенье, 3 января, прививки от Covid-19 сделали уже более 12 млн людей.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трекера Оксфордского университета Our World in Data.

Лидерами по темпам вакцинации в совокупном показателе являются Китай, где распространили уже 4,5 млн доз вакцин от коронавируса и США с показателем 4,23 млн доз. Израиль также недавно пересек отметку в 1 млн вакцинированных жителей. Он занимает третье место по количеству вакцинированных граждан.

Как сообщал “источник”, руководитель отдела иммунизации Министерства здравоохранения Великобритании Мэри Рамзи сообщила, что не рекомендуется смешивать разные вакцины от коронавирусной инфекции. Это может привести к непредсказуемым последствиям.