Часть Украины на Рождество накроет снег: синоптики дали детальный прогноз на неделю

В понедельник, 4 января, осадков в Украине не ожидается, а вот 6-7 января, на Рождество, практически всю страну накроют дожди и мокрый снег.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха 4 января ожидается на уровне +2 + 5 градусов, на востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины +3 +8 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, во вторник, 5 января, в центре, на севере и на востоке Украины, а также в Житомирской и Херсонской области будет облачно с прояснениями, на остальной части страны – дождь. Температура воздуха днем – от 0 до +9 градусов. Ночью прогнозируется от +3 до -4.

Накануне Рождества, 6 января, солнце будет выходить из-за туч только в Запорожской области и в аннексированном Крыму. На остальной территории страны ожидается дождь и мокрый снег. Днем, по прогнозам синоптиков, будет от 0 до +9 градусов, а ночью – от -4 до +5.

7 января осадков не ожидается только на востоке Украины, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Остальные регионы будут поливать дожди с мокрым снегом. Днем прогнозируется от -1 до +9 градусов, ночью температура воздуха будет от -2 до +5 градусов.

В пятницу, 8 января, на западе страны, а также в Винницкой, Одесской и Николаевской областях будет без осадков, на остальной территории страны – дожди и мокрый снег. Немного понизится и температура воздуха – днем прогнозируется от +3 до -1, а ночью – +5 -1 градус.

Как сообщал “источник”, климатологи прогнозируют в Украине в 2021 году “европейскую” зиму с аномальным теплом и длинное лето.