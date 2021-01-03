“Верим, можем, победим”: в Беларуси устроили смелую акцию против Лукашенко, видео

В новом году в Беларуси продолжились масштабные акции протеста, которые длятся в стране с августа после выборов президента. В воскресенье, 3 января, минчане “прогуливаются” по городу большими группами с красно-белыми флагами.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Onliner.

В частности жители улиц Захарова и Пулихова около 9 утра прошли маршем по районам скандируя “Верым! Можам! Пераможам!”.

Также утром по своему району “прогулялись” жители Сухарево. Как видно на опубликованных кадрах, акция была довольно масштабной.

На протесты вышли также и жители микрорайона Уручье. Вместе с тем в Уручье утром вдоль проспекта выстроились люди с красно-зелеными флагами.

Кроме того прошел митинг и на станции метро Спортивная, местные жители вышли пройти маршем по району около 8 утра.

Как сообщал “источник”, в последние выходные минувшего года участники акций протеста в Беларуси запускали в небо воздушные шарики белого и красного цветов.

Кроме того, в Беларуси опубликовали видео расстрела людей силовиками в первый день после президентских выборов, 10 августа.