Прокуроры отозвали представление на арест Татарова: первые подробности

В среду, 30 декабря, на заседании Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову прокуроры отозвали свое ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.

Об этом стало известно в ходе заседания, которое транслировала пресс-служба ВАКС.

Представитель стороны обвинения объяснил решение об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову тем, что на данный момент нет подтверждений обоснованности предъявленного ему подозрения.

Как сообщал “источник” Офис генерального прокурора решил передать производство, в котором фигурирует Олег Татаров, Службе безопасности Украины. Ранее расследованием занимались в Национальном антикоррупционном бюро.

Добавим, что 28 декабря у здания суд собрались активисты на акцию протеста “Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!”. Организаторами выступают адвокат Маси Найем, представитель “Движения сопротивления капитуляции” Юрий Гончаренко и “Нацкорпус”.