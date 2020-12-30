Мужчина, набивший тату “Кернес жив”, оказался выходцем из Старобельска

Большую популярность 25-летнему Евгению Ивашко из Старобельска принесла татуировка на лице. После смерти мэра Харькова, парень набил над бровью татуировку “Кернес жив”.

Сам Евгений Ивашко пообещался с журналистами в редакции старобельской “Телегазеты” и рассказал, что его сподвигло на такой поступок.

“Идея набить такую татуировку появилась внезапно. Я пошел к знакомому мастеру в салон, чтобы сделать новое тату. И мы решили посмеяться. Знакомый сломал иглу и начал снимать на видео, как будто бы набивает тату “Кернес жив”. Это видео мы “залили” в ТикТок. Через пару часов все харьковские группы в соцсетях перепостили эту новость. На следующее утро мне позвонили с “1+1″ и спросили настоящее ли тату. И тогда я понял, что его нужно таки набить. После разговора с журналистами я пошел в тату-салон и сделал татуировку перед интервью”, – сообщил парень.

Евгений Ивашко также уточнил: после смерти Геннадия Кернеса ему приснился сон, который тоже стал причиной его поступка.

“Снится мне сон, где мы сидим рядом с Геннадием Адольфовичем. И он мне сказал, чтобы я набил себе такое тату. Такая вот история была”, – отметил он.

Молодой человек говорит, что татуировка сделала его популярным среди молодежи. Также после выхода сюжетов по телевидению многие люди стали писать ему в интернете, чтобы записаться на тренировки – Евгений работает фитнесс-тренером в одном из спортивных залов в Харькове. Но есть и те граждане, которые не понимают его действий.

“Меня узнают люди, фотографируются со мной, даже раздаю автографы, – хвастается Е. Ивашко. – Никогда не думал, что какая-то татуировка может сделать меня таким популярным. Хотя многие реагируют на это отрицательно – я бы даже сказал процентов 85% таких. Ну я не обращаю на это внимания”.

Немногие знают, что парень с татуировкой “Кернес жив”, которого показали по телевизору, выходец из Старобельска. Он учился и жил здесь. Кстати, Евгений Ивашко является сыном Наталии Ивашко, активистки, бывшего депутата Старобельского городского совета, неоднократной кандидатки на пост Старобельского головы.

“Мама до сих пор думает, что это ненастоящая татуировка. Мои друзья также по разному относятся к этому. Но в основном всем нравится. Так сказать “голова на голове””, – резюмировал парень.