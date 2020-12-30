Под Киевом произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу семь авто: видео с места

Утром в среду, 30 декабря, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием семи автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале DTP KIEV INFO.

Авария произошла около 10 утра в районе населенного пункта Вита Почтовая, что на одесской трассе, там столкнулись сразу 7 машин.

Несколько автомобилей получили серьезные повреждения. На место аварии вызвали полицию и медиков скорой помощи.

“На дорогах туман, обстановка не из легких. Не гоните и следите за ситуацией”, – прокомментировали событие в сети.

Как сообщал “источник”, 26 декабря на трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП, в результате которого фура полностью раздавила легковушку – Ford Transit буквально разорвало на куски.

Добавим, что 29 декабря в Киеве произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи, который столкнулся с легковым авто.