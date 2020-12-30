Стильно и современно: обновили фасад Попаснянского районного краеведческого музея имени Семена Иоффе. ФОТО

Завершен капитальный ремонт фасада Попаснянского районного краеведческого музея имени Семена Иоффе.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



В этом году районный музей претерпел много изменений. Сначала ему было присвоено имя его основателя – Семена Иоффе, а затем принято решение по обустройству прилегающей к музею территории базальтовой плиткой и проведения капитального ремонта фасада. Следует отметить, что эти инициативы принадлежат председателю Попаснянской райгосадминистрации Роману Власенко.



На днях состоялось завершение проведения указанных ремонтных работ. Отныне этот краеведческий музей лучший в Луганской не только по количеству и уникальности экспонатов, но и по внешнему виду. Кроме современной отделки фасада керамогранитом, выполненной в черно-белых тонах, также он был украшен символической цитатой Михаила Грушевского: «Благодаря исторической памяти человек становится личностью, народ – нацией, страна – государством». На выполнение ремонтных работ из районного бюджета было выделено 1 469 990 млн гривен.



Кроме того, не менее значимым для Попаснянского районного музея стало создание интерактивного онлайн-тура по его залам. К тому же этот тур сделали доступным и в VR-версии. Интерактивный экскурс дает возможность окунуться в атмосферу музея и словно в реальности прогуляться его залами, а присоединиться к нему можно по ссылке