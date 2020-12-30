В ОРЛО двое детей отравились угарным газом

Двух детей 16 и 14 лет доставили в детскую больницу во временно неподконтрольном Луганске с отравлением угарным газом.

Об этом сообщили в так называемом “МЧС ЛНР”.

Выяснилось, что дома у них стоят газовый котёл с колонкой. Девочка проснулась ночью от того, что почувствовала себя плохо. Родители вызвали карету скорой помощи. По приезду врачей младший сын тоже пожаловался на плохое самочувствие. Со слов фельдшера, в доме чувствовался устойчивый запах газа.

Угрозы для жизни подростков нет. Причину их отравления выясняет газовая служба.