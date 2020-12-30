От COVID-19 скончался известный сватовчанин – заведующий ортопедо-травматологическим отделением ЛОКБ Руслан Верескун

Вчера, 29 декабря, от COVID-19 скончался известный в Украине сватовчанин – врач ортопед-травматолог Руслан Верескун. Руслан Валентинович родился в Сватово, работал в Луганской областной больнице.

Об этом сообщает издание svatove.city

Ему было 47. Руслан Валентинович более 20 лет жизни посвятил медицине. После переезда из Луганска работал в Сватово, а до последних дней был заведующим ортопедо-травматологическим отделением Луганской областной клинической больницы.

Свои опыт, знания и умения передавал студентам-медикам и врачам-интернам. Руслан Верескун был доцентом кафедры ортопедии и травматологии в Луганском государственном медицинском университете.