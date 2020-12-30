Волынец: “Первомайскуголь” только на треть обеспечен самоспасателями

Госпредприятие “Первомайскуголь”, где накануне в результате обвала погиб горняк, по состоянию на 1 декабря обеспечено самоспасателями на 35%, ГП “Торецкуголь” – 45%, ПАО “Лисичанскуголь” – 52%.

Об этом сообщил в ФБ глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

И хотя в течение лета- осени Независимый профсоюз горняков Украины предупреждал о нехватке спасительного снаряжения – накануне нового года фактическая обеспеченность государственных угольных предприятий изолирующими самоспасателями остается на уровне 74%. О чем свидетельствуют официальные данные Министерства энергетики Украины. Ни одно государственное предприятие не обеспечено необходимым нормативным количеством средств защиты. На шахтах частной формы собственности – все хорошо. Средств немного больше потребности”, – отметил он.

Михаил Волынец добавил, что на некоторых шахтах в этом году вообще не обновлялся запас самоспасателей.