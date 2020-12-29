В Сербии задержали грузовик с тысячами древних находок из Украины: фото

Из Украины в Сербию пытались вывезти ценные артефакты – в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня сербские таможенники совместно с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды большой археологической коллекции из более 2 тысяч антикварных предметов разных периодов.

Об этом сообщает издание Kurir.

Коллекция артефактов была спрятана в грузовике с румынскими номерами, на котором 46-летний гражданин Сербии перевозил паркет из Украины в Сербию.

“Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незадекларированным антиквариатом разных периодов: эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов. Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один камень и несколько меньших металлических фигур”, – говорится в сообщении.

Так, из Украины пытались вывезти браслеты, броши, заколки и зажимы для волос, а также большое количество старинного вооружения: наконечники для копий, стрелы, топоры и даже булавы.

Коллекция антиквариата также содержала несколько ложек, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.

“Учитывая размер и разнообразие коллекции, определить стоимость без экспертной оценки невозможно, все предметы будут переданы на экспертизу. Однако очевидно, что она имеет большую историческую и археологическую ценность”, – сообщает издание.

Относительно своей причастности к перевозке контрабандного товара водитель грузовика заявил, что коллекция не его, но он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату.

Как сообщал “источник”, под Львовом на территории памятника археологии национального значения грабители уничтожили раскоп археологов.