Украина получит еще больше доз вакцин от Covid-19: громкое заявление властей

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Такую информацию озвучил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире украинского телеканала ДОМ.

По словам министра, Украина бесплатно получит еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX, кроме тех 8 миллионов доз от COVAX, о которых говорилось ранее.

“Уже не 8, а 16 миллионов доз вакцины… 8 миллионов – это количество доз, которые необходимы, чтобы два раза уколоть 4 млн граждан. Согласно 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украины получит”, – заявил Немчинов.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти имеют достаточное количество средств для того, чтобы приобрести столько вакцин от вируса COVID-19, сколько потребуется для всех граждан страны.

К слову, Украина, скорее всего, получит от COVAX вакцины производства компании Astra Zeneсa, которые имеют только 70% эффективности.