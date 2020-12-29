Из областного бюджета выделено более 3 миллионов гривен субвенции пострадавшим в результате пожаров

Соответствующие изменения уже внесены в городской бюджет Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 3 240 000 гривен денежную помощь получат пострадавшие в результате пожара, возникшего в сентябре-октябре:

семьи, у которых отсутствуют документы на право собственности на уничтоженные или частично повреждены дома;

семьи, у которых уничтожены или частично повреждены хозяйственные постройки, движимое имущество и тому подобное;

семьи, которые оказались в крайне тяжелом жизненном состоянии.

Согласно распоряжению руководителя военно-гражданской администрации г.. Северодонецк от 23.12.2020 № 1265 «О внесении изменений в городской бюджет. Северодонецка на 2020 год» предусмотрено другую субвенцию из местного бюджета для предоставления денежной помощи с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в сентябре-октябре 2020 году на территории Северодонецкого городского совета, в размере 3 240 000 гривен.