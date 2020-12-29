«Донецк — это конец 1970-х, в Луганске еще хуже»: экс-пленный НВФ рассказал, как живут города ОРДЛО

Экс-узник НВФ «ДНР», украинский журналист из Донецка Станислав Асеев, считает, что неподконтрольные Украине города Донбасса живут в «советском прошлом». Об этом он заявил в интервью УП, передает ДонПресс

Как уточнил журналист, часть жителей ОРДЛО гордятся тем, что Россия их поддерживает:

«Это советский город. Меня часто спрашивают, какой сейчас год в Донецке. И это интересно, потому что учитывая то, что происходит в „Изоляции“ и подвалах, это, бесспорно, репрессии 1930-х. Но если смотреть на общую картину, то это советское прошлое, конец 1970-х, 1980-е годы. А с другой стороны, я бы не сказал, что со стороны России есть какая-то пропаганда советских 70-х. Но в Донецке именно они».

В то же время он уточнил, что ситуация в неподконтрольном Украине Луганске еще хуже, однако, те, кто ностальгировал по СССР вполне довольны жизнью:

«Очень много людей и не выходили из того советского состояния. И когда их погрузили в 70-е, 80-е годы, они там оказались, как рыба в воде. Потому что там всегда была ностальгия по советским временам. Донецк 2012-го и Донецк 2015-го — это совершенно разные города. Не только потому что война и разрушенная инфраструктура. Это изменения психологические, ментальные. Даже если газеты 2015 года открыть, там будет такое: «высадили еще 5 кустов роз, посадили акацию, Захарченко молодец».