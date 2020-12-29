За минувшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли 8 пациентов

Лабораторно подтверждено 41 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще восемь больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – тринадцать, Рубежное – два, Северодонецк – пятнадцать, Беловодский район – три, Кременской – два, Новоайдарский – пять, Сватовский – одно.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 10 054 человек.

Из них выздоровели – 7124 (306 за последние сутки); лечатся – 2651 (446 – стационарно, 2205 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 405 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 262.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летняя женщина из города Лисичанск; 41-летняя женщина из города Рубежное; 65-летняя женщина, 58-летний, 64-летний и 77-летний мужчины из города Северодонецк; 68-летний мужчина из Кременского района; 72-летняя женщина из Сватовского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 279 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,4%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 декабря (09:00) в Украине 1037362 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 18 081 летальный, 681835 человек выздоровели. Всего проведено 5511179 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6988 новых случаев; летальных – 232 осуществлено 43585 тестирований; выздоровели 16106 человек.