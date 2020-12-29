Как необычно отметить день рождения подростка в Киеве на 14 и 16 лет

День рождения – это один из самых личных и важных праздников для ребенка, который должен приносить только положительные эмоции и быть запоминающимся на всю жизнь. Если Вы еще не знаете, какой сюрприз можно сделать своему ребенку, компания Ulet.pro предлагает оригинальный и незабываемый вариант поздравления.

Подростки находятся на границе с взрослой жизнью и только учатся взаимодействовать с миром. Кроме того, молодым людям очень нравятся экстремальные увлечения, так как занятие ими сопровождается выбросом адреналина. Если Вы еще не знаете, как отметить день рождения подростка в Киеве, компания Улет.про предлагает Вам два оригинальных варианта время провождения: полет в аэротрубе и прыжок с парашютом.

Как оригинально отметить день рождения?

Компания гарантирует, что Вашему ребенку понравится такой необычный день рождения, так как полет в аэротрубе имеет ряд преимуществ:

Оригинальность. Полет в аэродинамической трубе станет отличным сюрпризом и позволит подростку ощутить свободное падение. Такой презент на день рождения подростка 14 лет явно не будет банальным. Безопасный экстрим.Специалисты-инструкторы будут тщательно следить за ребенком, и направлять его движения. В надежных руках именинник сможет полноценно расслабиться и почувствовать себя уверенно. Кроме того, для предотвращения повреждений различных участков перед полетом участник сеанса обязательно должен надеть костюм и защитный шлем. Доступность. Стоимость полета на таком аттракционе не так высока. Кроме того, можно подобрать различные варианты сеансов по времени, отличающиеся ценой.

Аттракцион отличается тем, что для участия в нем не нужна специальная подготовка, а сам сеанс сопровождается бурей положительных эмоций. Компания предлагает услугу фотографа, который может запечатлеть полет подростка на фото и видео, поэтому он позже сможет похвастаться своим геройством перед сверстниками.

Прыжок с парашютом как подарок для подростка

Прыжок с парашютом – прекрасная возможность почувствовать себя птицей, получить новый опыт и испытать яркие ощущения. Такой подарок может стать отличным вариантом на день рождения подростка 16 лет. Важно отметить, что несовершеннолетние могут заниматься парашютизмом лишь при наличии письменного согласия родителей. Улет.про рекомендует прыжки в тандеме с опытным инструктором. Такое решение является оптимальным, так как:

Не нужно дополнительно проходить инструктаж и изучать технические характеристики для совершения полета. Этим будет заниматься специалист. Дополнительная гарантия безопасности. Нет необходимости изучать правила поведения в небе и инструкцию по использованию парашюта.

Где отпраздновать день рождения в Киеве подростку?

Компания “Ulet.pro” является идеальным местом, где можно необычно отметить день рождения. Компания гарантирует незабываемые ощущения и безопасность, ведь здесь используется современное оборудование, и работают высококвалифицированные инструкторы. Вы можете заказать услугу на сайте https://ulet.pro/.