Нивелируются все законы: юрист указал на печальный нюанс с исполнением решений судов в Украине

В Украине часто не исполняются решения судов, что нивелирует Конституцию и все законы.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Нормы Конституции и законов у нас работают через решения судов, а решения судов выполняет исполнительная служба. А если исполнительная служба не выполняет решений судов, нивелируется Конституция и все законы Украины“, – пояснил правозащитник Эдуард Багиров.

Согласно статьи 8 Конституции Украины, “обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется”. Однако государство не уделяет достаточного внимания проблемам госиполнителей.

“Еще с советского периода проблемами исполнительной службы занимались по остаточному принципу: помещения, техника, зарплаты“, – добавил Багиров.

При этом, уровень зарплат в этой системе оставляет желать лучшего. Например, если изучить список открытых вакансий исполнителей на сайте Минюста, то можно увидеть, что государство готово платить исполнителям 4-5 тысяч гривен. А нагрузка на специалистов достаточно большая.

“На каждого государственного исполнителя приходится по 200-300 дел, которые он должен рассмотреть“, – отметил правозащитник.

Не удивительно, что в такой ситуации материального и кадрового дефицита система работает плохо. Поэтому, чтобы ее реанимировать, в 2016 году в стране появился Институт частных исполнителей – лиц, уполномоченных государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений.

Детальнее читайте в материале “источника”: Утюг и паяльник не помогают: почему в Украине не выполняются судебные решения по алиментам и не только.