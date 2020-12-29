Более 300 домов в неподконтрольном Алчевске остаются без отопления

Одну из котельных, которые 27 декабря прекратили работу из-за аварии во временно неподконтрольном Алчевске, запустили, в нескольких домах уже есть отопление.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Из-за двух порывов на теплотрассах с утра 27 декабря в городе без отопления остались 386 жилых домов и 31 социальный объект. Перестали работать четыре котельные. К утру 28 декабря специалисты окончили ремонт, трассы начали заполнять теплоносителем. Утром 29 декабря разожгли котельную «Заводская», отопление дали в 28 жилых домов.

В свою очередь коммунальщики продолжают работу по наполнению внутридомовых сетей водой.