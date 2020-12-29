Жители Лисичанска под зданием ОГА требовали не закрывать садики “Лисичанскугля”

28 декабря в здание ЛОГА в Северодонецке пришли родители воспитанников, работники детских дошкольных учреждений и представители профсоюза с требованием не закрывать детские сады “Лисичанскугля” – “Калинушка” и “Колосок”.

Об этом сообщает Первая полоса



И.о. генерального директора “Лисичанскугля” Игорь Малышевский сообщил, что по результатам совещания с 4 января начнется процесс передачи садика города Приволье “Калинушка” из собственности “Лисичанскугля” в собственность города. В течение месяца, который отведен на этот процесс, будет обеспечено финансирование детского учреждения за счет угольного предприятия.



По садику “Колосок” он уточнил, что формально работа садика остановлена по решению суда еще с июня. Будет создано юрлицо и садик по решению суда автоматически будет закрыт на ремонт и установление противопожарной защиты. Всех детей на это время переведут в соседние садики.