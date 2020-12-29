ГП «Реинтеграция и восстановление» определили ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ

Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря определил государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающей к ним территории.

Об этом сообщает Урядовий портал

Соответствующие мероприятия ГП будет осуществлять совместно с Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской облгосадминистрацией.

Соответствующее постановление предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админграницах с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон.

«С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской и админграницах с Крымом. Нет единого стандарта и элементарных условий для обеспечения простых человеческих потребностей. Собственно, это вызвало и справедливые рекомендации и пожелания от международных партнеров, гуманитарных организаций, правозащитников, занимающихся вопросами оккупированных территорий Украины. В конце концов пора навести порядок в этом вопросе. Мы уже заложили новый стандарт – это КПВВ в Счастье и Новотроицком. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ, а содержанием будет заниматься один оператор – наше государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление». Я благодарен всем членам Правительства за поддержку этого важного, в первую очередь с точки зрения гуманитарных принципов, решения », – отметил вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Это положение определяет основные требования к обустройству КПВВ:

режимная зона

сервисная зона с сервисным обслуживанием

Режимная и сервисная зоны КПВВ обустраиваются временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория – это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м. От них, или к проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.

Напомним, что в течение года Минреинтеграции работало над улучшением условий пересечения КПВВ, в частности 10 ноября на КПВВ в Счастье (Луганская область) и 16 декабря на КПВВ в Новотроицком (Донецкая область) были открыты современные многофункциональные сервисные центры.