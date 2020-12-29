Птушкин раскрыл историю спасения семьи из Луганска: “Падала ложка со стола, и мама вздрагивала”

В начале войны в Луганске травел-блогер Антон Птушкин находился в Киеве, а его мама и дедушка – в оккупированном городе. Помочь им физически покинуть город он не мог. Об этом Птушкин рассказал на Telegram-канале “ВДудь”, передает Диалог

“Когда ты звонишь маме и слышишь, как она плачет в трубку, как ей страшно, а ты ничем не можешь ей помочь”, – рассказал Птушкин. В итоге родные блогера выехали из Луганска на поезде, так как выбраться на машинах или автобусе было невозможно из-за блокпостов. Когда блогер встретил родных на вокзале в Киеве, он увидел, как “люди могут постареть на несколько лет за несколько месяцев”.

“Когда просто падала ложка со стола, мама вздрагивала”, – вспоминает ведущий.

Птушкин отправил родных в санаторий на восстановление. На вопрос, хотел бы ли он, чтобы родные снова жили в Луганске, Птушкин ответил “нет, конечно”.

Сейчас его мама живет в Киеве на арендованной квартире, дедушки не стало год назад. После выезда из оккупированного Луганска они больше не возвращались домой.