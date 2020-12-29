Что будет с работой садиков во время жесткого карантина в Киеве: детальное разъяснение

После новогодних праздников, с 8 по 24 января, в Украине планируют ввести жесткий карантин. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, будут ли работать в этот период столичные детские сады.

Об этом он сообщил на брифинге 28 декабря, запись которого опубликована в Facebook.

“Детские садики продолжат работать в обычном режиме”, – сказал Кличко.

Он добавил, что остальные учебные заведения в столице с 8 по 24 января будут работать в дистанционном формате.

“С 25 декабря у столичных школьников начались зимние каникулы. Продлятся они до 11 января. А после этого, во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате“, — сообщил мэр столицы.

Ранее “источник” рассказывал, как будут работать школы во время жесткого карантина в разных городах Украины.