В Северодонецке водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика

Вчера, 28 декабря, около 10:00 утра патрульные получили сообщение о ДТП у одной из школ на ул. Гагарина в Северодонецке.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Водитель ВАЗ 2104 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.



В результате ДТП 12-летний школьник с черепно-мозговой травмой, многочисленными переломами и ушибами госпитализирован в областную детскую больницу города Лисичанска. Водителю ВАЗ грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 286 УК.