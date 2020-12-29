Мужчина пытался пронести через КПВВ “Станица Луганская” более 4 миллионов гривен

Вчера, 28 декабря, на КПВВ «Станица Луганская» силами и средствами Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины, включенных в состав Объединенных сил и сотрудниками СБУ был задержан мужчина, который осуществлял незаконное перемещение денег.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В ходе досмотра личных вещей, установлено, что указанный гражданин – житель города Хрустальный ( Красный Луч), имел при себе 150 000 долларов США, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4 261 500,00 гривен. Однако предельно допустимая сумма для перемещения из временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50000 гривен.



В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка.