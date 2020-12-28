НВФ “ДНР” снова задержали идеолога “русского мира” Романа Манекина

Идеолог “русского мира” и критик главаря “ДНР” Дениса Пушилина блогер Роман Манекин снова задержан незаконными вооруженными формированиями так называемой “ДНР”.

Об этом заявили в “МГБ ДНР”.

«МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым…В связи с этим гражданин Манекин задержан. Проводятся проверочные мероприятия», – сказано в сообщении.

Известно, что речь идет якобы о переписке Асеева и Манекина, обнародованной Telegram-каналом «Джокер ДНР». В опубликованных скриншотах Facebook-сообщений человек, называющий себя Станиславом Асеевым, просил контакты «судей ДНР», которые бы за деньги могли вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении нескольких узников.

В комментарии “Новостям Донбасса” сам Станислав Асеев сообщил, что данная переписка – фейк.

«То, что выложили в Telegram-канале, — этой переписки вообще не существует. Это совершенно не то, что писал ему я. При том, что моя переписка с ним сохранилась и при необходимости я могу выложить реальные скрины реального с ним разговора», – прокомментировал журналистам Станислав Асеев.

Он уточнил, что узнал о существовании Манекина два месяца назад. «Мне скинули линк на его пост обо мне. Я прочитал эту информацию — он там написал от себя какой-то ерунды и в общем-то я не обращал никакого внимания на это. Потом он написал второй пост в фейсбуке — мне опять скинули. Но там уже был полный бред, что якобы я, находясь в “Изоляции”, писал статьи с ноутбука», — подчеркнул Асеев.

Журналист добавил, что после этого прокомментировал пост Манекина, предложив ему не «собирать слухи», а обратиться напрямую. После этого Манекин вступил в личную переписку с Асеевым.

Стоит отметить, что это далеко не первое задержание Романа Манекина незаконными вооруженными формированиями.