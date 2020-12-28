Спилил деревья и хотел продать: в Северодонецке мужчину уличили в незаконной торговле елками

Вчера, 27 декабря, на перекрестке проспекта Гвардейского и ул. Курчатова патрульные обнаружили гражданина, который осуществлял торговлю елками без соответствующих документов и бирок на деревьях.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Патрульным мужчина признался, что срубил деревья на ул. Новикова с целью продажи. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу Северодонецкого отдела полиции.



Патрульные напоминают, что за реализацию нелегальных елок и их вырубку предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.