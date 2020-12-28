Больнице в Кременной передали кислородные концентраторы

На последней сессии Кременского районного совета VII созыва в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции было выделено 170 000 на приобретение кислородных концентраторов для Кременской многопрофильной больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Кременской РГА.



Сегодня председатель райгосадминистрации Олег Клименчуков передал кислородное оборудование в больницу.

Как пояснила руководитель заведения Лариса Кульбач, 2 концентратора будут находиться в приемном отделении экстренной помощи для больных пневмонией, которые ожидают результатов ПЦР – теста на COVID-19, 2 других – в терапии. 2 новых кислородные концентраторы, приобретенные за счет средств НСЗУ, переданы в реанимационное отделение.



Сейчас шесть новых и три ранее приобретенных концентраторов в полном объеме обеспечивают потребность Кременской больницы в кислородном оборудовании.