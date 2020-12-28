Полиция: в результате обвала на шахте “Золотое” погиб горняк

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сегодня, около полуночи, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты «Золотое» ГП Первомайскуголь о том, что 27 декабря, в 23.40 произошел завал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м.

Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второго найдено погибшим.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.