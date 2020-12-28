Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине перевалило за 10 тысяч

За все время исследований в Луганской области зафиксировано более 10 000 случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, за минувшие сутки – 31 новый случай.

География выявленных заболеваний: город Лисичанск – 25, Кременской район – 6.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 10 013 человек.

Из них выздоровели – 6818; лечатся – 2924 (439 – стационарно, 2485 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 404 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 251.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летняя женщина и 57-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 271 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 декабря (09:00) в Украине 1030374 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 849 летальных, 665729 человек выздоровели. Всего проведено 5485214 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4385 новых случаев; летальных – 75; осуществлено 15332 тестирования; выздоровели 7191 человек.