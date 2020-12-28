Суд снова перенес заседание по делу замглавы ОПУ Татарова: названа дата

Заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову, которое должно было состояться 28 декабря, снова отложили.

Об этом сообщили в Telegram-канале Pavlovsky News.

Суд по избранию меры пресечения заместителю председателя ОП Олег Татаров перенесли на 30 декабря. Причиной переноса рассмотрения дела стала неявка прокуроров.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров покинул помещение ВАКС через служебный вход, обойдя таким образом митинг, ждавший его у здания суда.

Как сообщал “источник” Офис генерального прокурора решил передать производство, в котором фигурирует Олег Татаров, Службе безопасности Украины. Ранее расследованием занимались в Национальном антикоррупционном бюро.

Добавим, что 28 декабря у здания суд собрались активисты на акцию протеста “Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!”. Организаторами выступают адвокат Маси Найем, представитель “Движения сопротивления капитуляции” Юрий Гончаренко и “Нацкорпус”.