Суд готовится избирать меру пресечения Татарову – под зданием устроили митинг: фото

В понедельник, 28 декабря, Высший антикоррупционный суд продолжит заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. У здания суда уже собрались активисты на акцию протеста “Татаров, в тюрьму!”.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале “Политика страны”.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять фигуранта дела под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. 24 декабря Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Это произошло прямо перед заседанием, на котором должны были избирать меру пресечения Татарову. Решение подписал заместитель председателя ОГП Алексей Симоненко.

Как известно, НАБУ подозревает Татарова в даче взятки за оценку недвижимости во время пребывания его в должности юриста компании “Укрбуд”. Сам чиновник называет это дело личной местью директора Бюро Артема Сытника.

Сейчас у здания суда продолжается акция “Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!”, в которой принимают участие около сотни человек. После суда они собираются направиться к зданию Офиса президента.

Организаторами акции выступают адвокат Маси Найем, представитель “Движения сопротивления капитуляции” Юрий Гончаренко и “Нацкорпус”.

Как сообщал “источник” Офис генерального прокурора решил передать производство, в котором фигурирует Олег Татаров, Службе безопасности Украины. Ранее расследованием занимались в Национальном антикоррупционном бюро.