Офис генпрокурора просит Зеленского отстранить главу КСУ от должности: первые подробности

В понедельник, 28 декабря, Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, против которого ГБР открыло уголовное производство за госизмену, с должности судьи.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

После того, как председатель КСУ Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, Офис генерального прокурора направил ему по почте уведомление о подозрении.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.

“Он (Тупицкий – “источник”) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день. В связи с этим сообщение о подозрении как составленное Офисом генерального прокурора сегодня направлено почтовой связью на соответствующие адреса”, – сообщили в пресс-службе офиса.

Также в ведомстве отметили, что в ходатайстве, которое направили президенту, речь идет “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

Как сообщал “источник”, ранее в ГБР объявили о планах допросить главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкогокак главаря преступной организации. Ведомство расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует судья.