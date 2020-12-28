Ранение бойца на Донбассе: Украина отправила ноту ОБСЕ

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в связи с раненым украинским военным в результате обстрелов боевиков на Донбассе направила ноту в ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы делегации, передает “ДС”.

“Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен “режим тишины”, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота СММ ОБСЕ”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время состояние здоровья бойца удовлетворительное, его госпитализировали.