Ориентировочные объемы лесовосстановительных работ на Луганщине составят 25 тысяч га, – глава Гослесагентства

Одним из важнейших вопросов для специалистов лесной отрасли является лесовосстановление Луганщины на всех пожарищах, где существующие насаждения погибли полностью. В связи с тем Государственным агентством лесных ресурсов Украины совместно с учеными будет определен оптимальный породный состав новых насаждений Луганщины.

Об этом сообщается на странице главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василия Кузевича в ФБ.



“В настоящее время установлено, что ориентировочные объемы лесовосстановительных работ будут составлять 25 тыс га. Для этого в Лимане (Донецкая область) планируется построить современный лесной семенной-селекционный центр по технологии выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Ввод в эксплуатацию первой очереди семенной-селекционного центра запланировано на май-июнь 2021 года”, – сказано в сообщении.



Реализация проекта позволит воспроизвести определенную часть лесов, пострадавших в результате боевых действий и пожаров в Луганской области. Важно добавить, что с целью скорейшего восстановления лесов в Луганской области и обеспечения посадочным стандартным материалом, предполагается нарастить объемы годового производства в семенном-селекционном центре до 10-12,5 млн штук сеянцев.